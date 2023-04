L’art du kintsugi : les cicatrices d’or

Réparer les objets cassés en soulignant leurs cicatrices avec de l'or, cet art japonais porte un nom : le Kintsugi, littéralement : jointure en or. Trois longs mois pour appliquer plusieurs couches de laque qu'il faut laisser sécher, un matériel naturel qui agit comme de la colle auquel s'ajoute ensuite de l'or pour embellir les fissures. Ce travail d'orfèvre s'applique à des objets du quotidien : pot en céramique, assiettes en verre, ou même des tasses en porcelaine. Dans l'Ishikawa, une région isolée du Japon, le Kintsugi est une fierté depuis cinq siècles. Ce savoir-faire est plus qu'un art, c'est une philosophie, celle d'accepter les imperfections. Au milieu des maisons de thé traditionnelles et des kimonos, l'or du kintsugi s'affiche partout. Dans les boutiques de souvenirs, sur les glaces, et même dans les izakaya. Au comptoir d'un bar, le saké se sert dans des tasses réparées au kintsugi. La pandémie a offert au kintsugi un regain de popularité. La sobriété a séduit de nombreux Japonais, au point de suivre des cours pour s'initier à cet art. La réparation prend du temps. Ce temps de réflexion permet de questionner notre rapport aux objets et à leurs gaspillages. Le kintsugi compte d'ores et déjà quelques adeptes en France. TF1 | Reportage A. Brègère, G. Chanéac