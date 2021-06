L'artisanat de Villedieu-les-Poêles se donne un nouveau souffle

Villedieu-les-Poêles (Manche) porte bien son nom. Depuis un millénaire, cette cité médiévale est reconnue pour sa fabrication de casseroles en cuivre et sa célèbre fonderie datant du XIXe siècle. Mais 200 ans plus tard, une nouvelle génération d'artisans a décidé de s'y installer. C'est le cas de Nicolas Marquis, orfèvre. "Je suis venu à Villedieu pour son histoire, son patrimoine, qu'il soit architectural ou vivant et aussi l'aspect touristique", confie-t-il. En trois ans, douze artisans d'art y ont ouvert leurs boutiques. Le secret de cette attractivité : des loyers très bas, de 50 à 300 euros par mois selon la durée d'installation. Ces prix très attractifs sont proposés par la communauté de commune. Elle y consacre 50 000 euros par an. Un cercle vertueux qui permet de redynamiser la ville, mais aussi de protéger des savoir-faire et les transmettre aux plus jeunes. Avec ce pari sur l'artisanat, la capitale du cuivre espère relancer son tissu économique local et vivre une renaissance.