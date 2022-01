Las Vegas : dans la voiture de demain

C'est l'attraction visuelle cette année. BMW et son SUV capable de changer instantanément de couleur de carrosserie. Le CES de Las Vegas est presque devenu un deuxième salon de l'auto, tellement les véhicules en tout genre occupent l'espace et l'attention. La voiture volante ? Il suffit de demander. En plus, c'est un Français qui espère la commercialiser. La moto électrique vintage, un Français aussi qui espère en vendre beaucoup aux États-Unis. Une entreprise française, par exemple, a fabriqué un parebrise en réalité augmentée. Si la réalité augmentée qui affiche la vitesse notamment n'est pas une nouveauté, la prouesse de la technologie réside à la fois dans l'affichage d'alerte en cas de danger et d'une cartographie GPS inédite dans sa précision et sa lisibilité. Fini les écrans partout sur le tableau de bord. Le parebrise semble immense et il n'y a plus aucune distraction pour l’œil qui se concentre sur la route, ce qu'on appelle le temps de la réaction est réduit de moitié. Un gain de sécurité. Pour proposer une technologie clé en main, la start-up toulousaine s'est associée avec AGC qui équipe en parebrise un quart des voitures du monde. Ils ont déjà signé avec Renault et ont bien fait de faire le déplacement jusqu'à Las Vegas, car dans quelques jours, ils vont entamer des discussions avec le géant américain General Motors. T F1 | Reportage J. Corbillon, A. Ponsard