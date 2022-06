Las Vegas : le tricheur qui défiait les casinos

Deux milliards d'euros chaque trimestre. Voilà ce que rapportent les jeux et paris dans les casinos de Las Vegas. Avec quelques gagnants, beaucoup de perdants et quelques-uns qui tentent de rafler la mise à tout prix : les tricheurs, malgré des casinos de plus en plus sécurisés. Surveillés par des centaines de caméras, même les jetons contiennent une puce. Pour les casinos, les pertes liées à la fraude sont estimées chaque année dans le monde à près d'un milliard d'euros et 40% rien qu'aux États-Unis. La quasi-intégralité de cette somme va dans les poches de quelques centaines de tricheurs professionnels. À Las Vegas, des responsables de casino de tous les pays sont justement réunis pour un séminaire sur la sécurité. Quatre jours animés par Richard Marcus, considéré comme le plus grand tricheur de l'histoire. Les directeurs de casino apprennent à son contact. "Rien que son coup avec les jetons, je ne savais pas que ça existait. C'est pourtant simple et facile de sensibiliser les équipes", affirme l'un d'entre eux. Son histoire, comme un roman, va bientôt être adaptée au cinéma. La suite dans la vidéo en tête de cet article. T F1 | Reportage A. Monnier, P. Leurent, B. Chevalier