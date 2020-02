Las Vegas : les chapelles de mariage poussent comme des champignons

Mis à part les casinos, les chapelles font partie du paysage de Las Vegas depuis des décennies. Elles y poussent comme des champignons. Le mariage est le deuxième business de la capitale mondiale du divertissement. Cent mille unions y sont célébrées chaque année. Mais au moment d'égarement, elles sont tout à fait légales, même pour les Français et les étrangers.