L’assaillant présenté au juge à Annecy

Il est transféré au tribunal sous bonne escorte. Il était un peu plus de neuf heures ce samedi matin, la garde à vue d'Abdalmasih H. vient de se terminer. En 48 heures d'interrogatoire, l'assaillant d'Annecy (Haute-Savoie) n'a jamais aidé les enquêteurs. Il a préféré se rouler par terre, crier qu'il voulait qu'on le tue ou s'enfermer dans le silence. L'état de santé de ses six victimes, lui, n'est plus jugé inquiétant. Quatre enfants restent hospitalisés. Enio et Alba, deux cousins âgés de seulement deux ans, ils devraient rester en observation encore quelques jours. Ettie, une petite fille anglaise de trois ans, et enfin, Peter, un enfant néerlandais âgé de seulement 22 mois. Manuel, le ressortissant portugais de 72 ans, reste hospitalisé lui aussi, il avait notamment été touché par une balle policière. L'assaillant sera à nouveau interrogé dans les prochaines semaines par les juges, qui tenteront enfin d'obtenir des aveux. Si la tentative d'assassinat est bien retenue, le suspect encourra alors la prison à perpétuité. TF1 | Reportage G. Brenier, T. Herreman, A. Chomy