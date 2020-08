L'attaque entraînant la mort de six Français au Niger est-elle surprenante ?

C'est la première fois qu'une attaque de ce type a lieu en Afrique de l'Ouest, plus précisément au Sahel. Et même si la région était classée orange par le Quai d'Orsay, sur place, elle ne figurait pas parmi les zones à fort danger djihadiste. Si le caractère djihadiste était confirmé, on assisterait peut-être à l'émergence d'un troisième front terroriste au Niger, à l'intérieur de son territoire cette fois-ci. Ce pays fait face déjà à deux fronts djihadistes à ses frontières ouest avec la mouvance autour d'Aqmi et à sa frontière sud-est, avec les insurgés islamistes de Boko Haram. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 09/08/2020 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 9 août 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.