L'augmentation salariale au moment de l'embauche s'explique-t-elle par le manque de candidats ?

On constate une augmentation salariale de plus de 4,7% en France, sur un an, et 5,2% dans la zone euro, où l'inflation est plus élevée. Si les rémunérations s'emballent ainsi, c'est à cause de la pénurie de candidats, car les entreprises continuent à recruter. Ce sont les emplois peu qualifiés, dont les rémunérations augmentent le plus. Comme le service à la personne, le nettoyage, la restauration, les chauffeurs livreurs.. qui progressent de plus de 7%. Parce que ce sont des postes qui nécessitent une présence physique contraignante. D'où il faut payer mieux, pour attirer les candidats. Les non qualifiés tiennent aujourd'hui leur revanche, après quarante ans où leurs salaires avançaient moins vite que les autres. Et dans le même temps, ce sont les emplois qualifiés qui vont connaître une pression à la baisse, à cause du télétravail. Comptabilité, service de paie, maintenance informatique, à la prochaine vague de délocalisation, l'école bleue profiteront d'un rapport de force plus favorable, une sorte de lutte des classes inversée. TF1 | François Lenglet