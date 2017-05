A 45 ans l’ancienne championne olympique d’escrime Laure Flessel fait son entrée dans la politique en tant que ministre des Sports. Elle prend ses marques, apprend et s’entoure. "Lorsqu’on me l’a proposé (ce poste) je me suis dit ‘je vais rêver une nuit’ et là je suis en action", déclare-t-elle notamment.