Laure Calamy : le cinéma la plébiscite

Le soir d'avant-première, au cœur d'Orléans, Laure Calamy vient présenter son dernier film dans un cinéma de quartier. Mais pas n'importe lequel puisqu'il s'agit du cinéma de son adolescence. Après 20 ans de théâtre et de petits rôles au cinéma, la notoriété s'est invitée sous la forme d'une série télévisée, puis d'un César pour "Antoinette dans les Cévennes". Très tôt passionnée pour le cinéma et le théâtre, elle quitte Orléans à 18 ans, direction Paris et le Conservatoire national d'art dramatique. Au Conservatoire, lieu de formation et cercle d'amitiés indéfectibles, elle rencontrera Rachida Brakni. Cette année, elle est à l'affiche de trois films, dont le palpitant "À plein temps". "Elle a ce talent qu'ont peu d'actrices, d'avoir un spectre très large. Elle arrive à jouer à la fois des choses très drôles et très dramatiques", nous affirme Éric Gravel, réalisateur du film. Pour ce rôle, elle a reçu un prix d'interprétation à la Mostra de Venise. Laure Calamy est devenue, à 46 ans, l'une des actrices les plus courtisées du cinéma français. TF1 | Reportage S. De Vaissiere, E. Berra