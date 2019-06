Laurent Wauquiez : "Je me retire de mes fonctions de président des Républicains"

Laurent Wauquiez va-t-il démissionner après la défaite historique des Républicains aux Européennes ? Dimanche 26 mai 2019, le parti enregistrait le pire score électoral de son histoire. Invité du 20H de TF1, le patron de la droite a annoncé sa démission. "J'ai décidé de prendre du recul. Je me retire de mes fonctions de président des Républicains", a-t-il déclaré. Retrouvez l'intégralité de son entretien dans la vidéo ci-dessus. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 02/06/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 2 juin 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français