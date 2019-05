Laurent Wauquiez : "On est la seule liste à avoir à la fois une position européenne et la défense de valeurs qui sont claires"

Les élections européennes auront lieu dans deux semaines. À l'approche du scrutin, on a l'impression qu'Emmanuel Macron et Marine Le Pen ont confisqué le débat, en recréant le duel de la présidentielle. "C'est pas le troisième tour de l'élection présidentielle. Cette fois-ci, les Français ont le choix, il n'y a pas seulement deux bulletins sur la table", a réagi Laurent Wauquiez sur notre plateau. "Emmanuel Macron explique que son seul but c'est d'éliminer Marine Le Pen. Marine Le Pen explique que son seul objectif c'est de battre Emmanuel Macron, ça n'a pas de sens", a-t-il poursuivi. "On n'est pas là pour éliminer. Nous, on propose une autre voie, une liste qui croit résolument dans l'Europe et une Europe qui défende ses frontières face à l'immigration, qui réaffirme son identité", a-t-il déclaré. D'après lui, la liste Les Républicains est "la seule à avoir à la fois une position européenne et la défense de valeurs qui sont claires". Retrouvez l'intégralité de cet entretien dans la vidéo ci-dessus. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 12/05/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 12 mai 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.