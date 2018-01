Laurent Wauquiez : "Le temps des écuries est révolu"

L'heure était à la tentative de rassemblement pour Les Républicains. Le parti a tenu un Conseil national ce samedi à la Mutualité à Paris. Après des mois d'errements, de départs et de critiques en interne, Laurent Wauquiez a été clair. "Je ne distribue pas de postes aux enchères pour acheter le silence des uns ou des autres, parce que ces petites cliques ont failli tuer les Républicains. Je tends la main à chacun mais il faut maintenant qu'ils comprennent que le temps des écuries est révolu", a-t-il déclaré. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 27/01/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 27 janvier 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.