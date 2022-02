L’Auroch, la vache venue de la préhistoire

Imaginez si les parois préhistoriques des grottes de Lascaux ou de Chauvet pouvaient d'un seul coup s'animer, et les aurochs, vieux de 20 000 ans, surgir sous nos yeux. S'ils ressemblent aux vaches préhistoriques, ces aurochs sont plutôt des sosies, une race reconstituée dans les années 30 pour les besoins de la science. Moins grands que les compagnons d'Homo Sapiens, qui ont définitivement disparu, ces animaux ont été obtenus grâce à des croisements génétiques des vaches européennes les plus rustiques. Depuis vingt ans, Céline se passionne pour ces bovins capables de s'adapter à tous les climats. En Allemagne, ils sont utilisés pour entretenir des terrains dans des zones difficilement accessibles. Ce jour-là, elle reçoit la visite de trois étudiants d'un lycée agricole. Futurs éleveurs, c'est la première fois qu'ils observent des aurochs. Dans le département voisin, Barbara et Stéphane se sont lancés dans l'élevage d'auroch il y a quatre ans. Au printemps, ils vont commercialiser la viande pour la première fois. Une viande haut de gamme vendue 60 €/kg. En France, les éleveurs d'aurochs sont à peine une dizaine, mais ils ont créé une association pour promouvoir la race. TF1 | Reportage C. Blampain - J. Chaize