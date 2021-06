L’Australie confronté à une invasion de souris et d’araignées

Un voile blanc de plusieurs mètres de longs qui recouvrent prairies et arbustes. Des images dignes d’un film d’horreur. Des toiles d’araignées géantes recouvrent le sud-est de l’Australie depuis plusieurs jours. Un phénomène connu sous le nom de montgolfière. En cause, les inondations de la semaine dernière. Instinct de survie, les araignées tissent leur toile pour s’élever au-dessus du niveau de l’eau. Un autre calamité, une autre conséquence du dérèglement climatique, un hiver trop doux : les souris continuent de se reproduire par millier. À la nuit tombée, des hordes de rongeurs envahissent les exploitations. Les agriculteurs désemparés, tentent de les freiner par tous les moyens. Ici, un piège de fortune pour les noyer. “On arrive peut-être à en attraper 400 ou 500 par nuit. Mon père a 93 ans et c’est probablement la pire invasion de souris qu’il ait vu de sa vie”, précise Col Tink, un agriculteur dans l'État de la Nouvelle-Galles du Sud. Les dégâts sont considérables. Des hectares de champs ravagés, des tonnes de foins inutilisables alors que la région se relève à peine de longs mois de sécheresse. Pour endiguer ce fléau, les autorités locales veulent utiliser un pesticide très toxique, actuellement interdit.