L'Australie se consume depuis trois mois d'incendies

Depuis trois mois, des incendies ont ravagé le sud-est de l'Australie. Ces derniers ont formé un immense brasier. Les flammes ont déjà détruit deux millions d'hectares de forêts. Six cents maisons ont été détruites et six personnes sont décédées. Le chef des pompiers reconnaissait vendredi matin une forme d'impuissance face à l'ampleur de la tâche. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 07/12/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 7 décembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.