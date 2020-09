L'autogire, une autre façon de voler

L'autogire est une sorte d'ULM à deux hélices. Celle à l'arrière est motorisée et sert à propulser l'engin. La grande, elle, tourne grâce au vent et maintient ce dernier en l'air. Michel Chanté, pilote instructeur, nous partage sa passion depuis l'aérodrome de Saint-Flour, dans le département du Cantal. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 06/09/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 6 septembre 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.