L'automatisation dans les avions de Demain

Pour la première fois, Airbus a fait décoller un avion de ligne en mode automatique le 18 décembre 2019. Il y avait bien deux pilotes à bord, mais ils n'ont pas fait grand-chose. Cette prouesse inédite n'est sans doute qu'un début. Mais peut-on sérieusement espérer ou imaginer qu'il n'y aura plus personne dans les cockpits dans un avenir assez proche ?