L'automne au Québec : cinquante nuances de rouge

La période de l'apogée ne dure que quelques jours au Québec. Les arbres se parent de leurs couleurs les plus vives avant de se mettre à nu et d'affronter l'hiver. Pour les Québécois, une promenade dans l'une de ces forêts, comme sur l'Île-d'Orléans, est un incontournable de l'automne. À Trois-Rivières, c'est du ciel que les couleurs d'automne s'observent le mieux. Lorsqu’à perte de vue, le vert, le jaune, le rouge et l'orange entrent en concurrence. Alain Priem est un ancien pilote de Mirage 2000 dans l'armée française. Depuis 20 ans, il propose des survols en toute saison de ces hectares de forêts qui recouvrent l'immense territoire québécois et son demi-million de lacs. Au cœur de cette forêt, l'érable offre la plus belle palette de couleurs automnales : l'orange brûlée, le jaune vif et le rouge feu. Les teintes authentiques de sa feuille constituent l'emblème du Canada. Après 40 minutes de vol, amerrissages tout en douceur sur la rivière Saint-Maurice avec la réouverture des frontières canadiennes les 7 septembre dernier, les touristes étrangers sont de retour au Québec. Les Québécois le savent bien, les couleurs d'automne qui les entourent symbolisent les derniers instants des températures clémentes avant l'arrivée souvent brutale du grand froid hivernal. Même au cœur des villes comme à Sainte-Anne-de-Beaupré, le Québec automnal est flamboyant à condition de bien anticiper sa fenêtre de tir. La perfection d'une nature qui s'offre en spectacle. Pour être sûr de ne pas la rater, le Québec propose des cartes interactives qui suivent chaque semaine l'avancée des couleurs automnales dans les plus beaux forets. La saison 2021 touche à sa fin, rendez-vous fin septembre 2022 pour la prochaine séance.