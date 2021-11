L'Autriche annonce un confinement général

Vaccinés ou non-vaccinés, tous les Autrichiens sont désormais traités à la même enseigne. Dès lundi, un confinement général dans le pays pour au moins 20 jours. À Vienne ce samedi matin, les Autrichiens anticipent notamment leurs achats pour leurs décorations de Noël. Un sentiment d'injustice règne chez les personnes vaccinées. Dans les rues de Vienne, les commerces non-essentiels affichent des réductions anticipées. Ils espèrent que ce dernier week-end d'ouverture sauve un peu le chiffre d'affaires. Lieux de culture, bars et restaurants fermeront aussi. Pour sortir, il faudra un motif impérieux et présenter un pass sanitaire. En plus du vaccin, un test négatif est pour l'instant toléré mais l'objectif du gouvernement autrichien est très clair. Le taux de vaccination doit grimper pour sortir du confinement. La cathédrale Saint-Étienne de Vienne a été transformée en centre de vaccination. Dans la queue, plusieurs personnes viennent pour leur troisième dose. Les restrictions de liberté finissent par convaincre des opposants à la vaccination. L'Autriche s'apprête même à rendre le vaccin obligatoire pour tous à partir du 1er février. TF1 | Reportage I. Bornacin, C. Souary