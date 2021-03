Lavage des mains : quel type de savon préférez-vous ?

C'est un réflexe désormais pour tous. Nous nous sommes jamais autant lavé les mains depuis le début de la crise. Mais devant le robinet, deux écoles s'affrontent : ceux qui frottent et ceux qui appuient. En clair, il y a les adeptes des bons vieux savons solides et ceux du liquide. Alors dans quel camp êtes-vous ? Dans les rayons, les bouteilles de savon et autres gels douche sont toujours largement majoritaires. Mais le solide reprend peu à peu du terrain. On retrouve même des shampoings, des dentifrices, et même des mousses à raser solides. Une tendance observée dans un magasin spécialisé, notamment pour les shampoings. Ces derniers coûtent pourtant douze euros l'unité. Mais selon la gérante, ils sont plus écologiques. Ludvina Sanchez, fondatrice de "Pachamamaï", a lancé sa propre marque il y a dix ans. L'entrepreneuse ne fabrique que des produits solides. Plus efficaces et écologiques, des arguments qui ne laissent pas les industriels indifférents. Le leader du secteur et ses 99% de produits liquides ripostent avec ses bouteilles désormais en plastique recyclé.