Lave-linge, frigo... Maintenant en mode reconditionné

Karine a le sourire, son nouveau lave-linge est arrivé. Mais celui-ci n’est pas flambant neuf, elle a choisi un modèle reconditionné, et cela se voit. Il a reçu quelques coups lors de la livraison, mais l’appareil est en parfait état. Ce qui l’a convaincu, c’est le prix. Et elle est loin d’être la seule à franchir le pas. En magasin, comme sur Internet, le reconditionné n’est plus réservé aux téléphones. De plus en plus de lave-linge, sèche-linge, lave-vaisselle sont vendus en seconde main, jusqu’à moins 50%. D’où viennent ces appareils ? Sont-ils vraiment fiables ? Face au succès du reconditionné, même les grandes surfaces s’y mettent. Un magasin a mis en place un système original. Il reprend vos vieilles machines contre un bon d’achat de 50 euros. Pour l’hypermarché, c’est un client de gagné. Parmi ces machines, certaines trop vieilles ou trop amochées finiront au recyclage. Mais d’autres peuvent être remis en état. Chez le leader de l'électroménager, cela se passe dans un entrepôt. Test de puissance, contrôle des branchements, et chacune des pièces. TF1 | Reportage V. Dépret, X. Boucher, T. Lesgoirres