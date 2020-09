L'avion sans pilote est-il pour demain ?

Demain, les avions voleront-ils sans pilote ? Ce scénario est sérieusement envisagé par l'armée pour les avions de chasse. Il existe déjà des drones militaires qui assurent des missions de surveillance ou de tir de missile, mais ils ne peuvent pas faire de combat rapproché. L'appareil va être doté d'une intelligence artificielle. Avec une architecture différente, il va pouvoir anticiper les manœuvres de manière beaucoup plus rapide et précise. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 06/09/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 6 septembre 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.