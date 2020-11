L'Azerbaïdjan commence à reprendre le contrôle d'anciennes zones arméniennes du Haut-Karabakh

Les blindés des soldats azéris mettent fin à la présence arménienne dans le Haut-Karabakh. Premier objectif hautement symbolique : reprendre les mosquées abandonnées. Des cris de guerre, des prières qui sont le prélude au retour de centaines de milliers de civils musulmans. Depuis Bakou, le président azéri, Ilham Aliev, tient sa revanche. "Je félicite tous les habitants azéris de la région, vous n'êtes plus des déplacés internes, vous retournerez sur vos terres ancestrales", a-t-il déclaré. Alors que Bakou reprend tous ses territoires perdus lors du conflit de 1994, 150 000 habitants du Haut-Karabakh sont déplacés. Ce dernier n'est plus qu'une petite enclave désormais protégée par les forces d'interposition russes. Moscou affirme préserver le patrimoine religieux chrétien, mais une cathédrale abîmée par les combats sera bientôt sous contrôle azéri et certains monuments arméniens récents ont déjà été détruits par l'Azerbaïdjan. La Russie appelle ainsi les Nations unies à venir enquêter sur place.