Le béguinage pour un logement plus chaleureux et moins cher pour les seniors

Gervaise revient de son cours de gymnastique en centre-ville. Elle rentre chez elle, au béguinage du Val-d’Or. Ce complexe sécurisé regroupe 20 logements, tous indépendants. La retraitée vit dans un trois-pièces de 62 mètres carrés. Elle a emménagé ici pour éviter la solitude. Tout comme elle, la plupart des résidents vivent seuls. Mais un béguinage propose toujours un lieu de convivialité. Jean et Danielle anciens professeurs, s’y retrouvent régulièrement pour échanger avec leurs nouveaux voisins. Un lieu qui sert également de salle de sport une fois par semaine. Et pour veiller sur tout ce monde, il y a Marc Vianno, le gardien. Il travaille le matin, six jours sur sept, pour répondre à toutes les situations. Il travaille en binôme avec Yves Lefranc. Ce dernier accompagne les locataires, notamment dans leurs démarches administratives. Son rôle est également de faciliter les relations entre les résidents, car ils viennent d’univers très différents. La location d’un deux-pièces coûte entre 400 et 600 euros. C’est bien moins cher d’une maison de retraite, mais seules les personnes autonomes peuvent accéder au béguinage. TF1 | Reportage L. Delsol, V. Abellaneda