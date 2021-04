Le Bitcoin, nouvel eldorado des braqueurs

Depuis quelque temps, les braqueurs ont abandonné leurs premières amours. Fourgons de banque et bijouteries semblent avoir moins d'attrait. Les voyous estiment qu'ils sont trop dangereux. Et l'idée de passer de longues années sous les verrous dissuade même les plus chevronnée d'entre eux. Leur nouvelle passion s'appelle le Bitcoin, une monnaie dont le cours flambe en permanence. Ces derniers mois, des pirates informatiques ont volé les données personnelles de milliers de détenteurs de cette crypto-monnaie. Des noms, des numéros de téléphone et des adresses qui sont désormais entre les mains de voyous. L'expert en cyber-sécurité que nous avons rencontré n'est pas surpris. Ces derniers jours, un bitcoin valait près de 53 000 euros. C'est 12 000 fois plus que lors de son lancement, il y a dix ans. De quoi aiguiser l'appétit de nombreux gangsters. "Il y a énormément de fuite de données sur Internet. Ces données-là peuvent être volées et ensuite revendues à des groupes mafieux qui savent en faire usage, notamment en disant qu'ils ont votre adresse par exemple, et qu'ils peuvent se présenter à votre domicile si vous ne payez pas une rançon", explique Renaud Lifchitz.