Le blob, la nouvelle créature de compagnie des enfants

Depuis le mois de septembre, des élèves de 6e du collège Croix Maitre Renault à Beaumont-le-Roger (Eure) ont un nouveau camarade de classe. Le petit nouveau n'a pas de cerveau, mais plutôt fascinant. Quand il a faim, celui qu'on appelle le blob peut parcourir jusqu'à 4 cm par heure. Parmi ces menus préférés, le jaune d'œuf ou le flocon d'avoine. Cette curieuse créature, totalement inoffensive et dotée d'une seule cellule, passionne aussi les scientifiques. Thomas Pesquet en a emmené dans l'espace pour étudier leurs comportements en apesanteur. Dans ce collège, comme dans 4 500 classes en France, les élèves ont mené sur terre la même expérience. Le blob se répand même en dehors des salles de classe. Mais avec le temps, de nouvelles interrogations ont émergé. Que va-t-on faire des blobs pendant les vacances ? Existe-t-il une garde de blob ? Autant de questions auxquelles Mylène Durant, biologiste et créatrice "Le labo du blob à Clichy (Hauts-de-Seine) est habituée. Cette biologiste vend des blobs sur Internet. Comptez une trentaine d'euros pour un kit complet, mais il est possible de dépenser moins. En ligne, un blob seul se vend à partir de 3 euros. Et si vous êtes chanceux, vous pourrez même en trouver dans la nature. Le blob, un sujet d'expérience amusante à faire à la maison, mais pour les scientifiques, c'est aussi un cobaye de choix capable de se régénérer à l'infini. Il pourrait aider à trouver des traitements cicatrisants ou anti-vieillissements.