Le bon coin : attention aux annonces frauduleuses

Arnaud Quentin, un père de famille, voulait remplacer sa vieille voiture. Sur Leboncoin, il opte pour un modèle. Il ne le sait pas encore, mais le vendeur est en fait un arnaqueur, qui le met vite en confiance. L’escroc lui propose de payer par virement via le site. Il reçoit un e-mail, avec les soi-disant coordonnées bancaires du boncoin. C’est en fait un faux, envoyé par l’arnaqueur. Il fait le virement, qui arrive donc directement dans la poche de l’escroc. Ce dernier bloque vite tout contact. Ces dernières années, les faux sont devenus très convaincants. Les escrocs ont gagné en maîtrise et en imagination. Arnaque aux faux agents immobiliers, aux locations de vacances, aux chèques de banque, aux camping-cars, aux robots ménagers, aux pièces d’or, aux jeux vidéo, aux animaux… Et attention, si vous vous faites avoir, c’est bien souvent impossible d'obtenir réparation. Tony Roussel cherchait à vendre son ordinateur estimé à 1 800 euros. Un acheteur réussit à lui faire croire, avec plusieurs faux e-mails et preuves très élaborées, qu’il l’avait payé. Le jeune homme envoie son PC et ne reçoit jamais l’argent. Depuis, il a tout tenté pour le récupérer. TF1 | Reportage F. Litzler, M. Derre, P. Mislanghe