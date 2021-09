Le boom des meubles à petit prix

Dans ce magasin à Lille dans le Nord, cette étudiante enchaîne les trouvailles. Avec la rentrée, elle doit meubler son appartement sans exposer le budget. Ça tombe bien. Table, canapé, lampe...Tout y est à moins de 50%. Seul bémol, ils ne sont pas tout à fait neufs. Bois abîmé, tissu taché... Vendre des meubles aux petites imperfections, c'est un nouveau marché très lucratif pour Laurent Vandelanoitte, cofondateur de "La Meublerie" à Lille. Chaque semaine, ce chef d'entreprise en reçoit des camions entiers. Il s'agit des retours clients des enseignes d'ameublement. Il les rachète une bouchée de pain aux marques, 20% du prix du neuf. Voilà pourquoi il peut se permettre de les vendre d'emblée à -50%. Et ça marche, car en trois mois, le chiffre d'affaires du magasin a été multiplié par quatre. Mais il est possible de trouver encore moins cher. L'entreprise "Le Grenier" à Lesquin (Nord), récupère gratuitement des meubles auprès d'anciens étudiants ou dans les déchetteries. En revanche, il n'est pas question de laisser visible les petits défauts. Tout passe par l'atelier de réparation et sera revendu au magasin à un prix plus qu'abordable. Dans les rayons de l'enseigne, la plupart des meubles sont à -80 voire -90% par rapport au prix du neuf. Les étudiants ont même le droit à 10% de réduction en plus. Et depuis peu, ils ont eu un nouveau service pour quelques euros : la livraison directement sur les campus.