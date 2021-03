Le boom des voitures électriques : les garagistes ne lui disent pas merci

Stéphane est un automobiliste heureux. Au volant de sa voiture électrique vieille de sept ans, il fait 25 000 kilomètres chaque année. Et quand il passe au garage pour la révision, finis la vidange et les grosses réparations qu’il subissait avec son ancienne voiture à essence. En moyenne, un moteur électrique a cinq fois moins de pièces qu’un moteur thermique. Philippe Debouzy, gérant d’un garage Citroën Etablissements Debouzy, précise : "Il y a moins de pièces en mouvement, moins de pièces d’usure, moins de panne potentiel donc. Effectivement, un parc automobile composé de beaucoup plus de voitures électriques entraînera moins d'après-vente dans nos ateliers". D’ici quinze ans, certains garages verront leur chiffre d’affaires baisser de 25 %. Non seulement, ils vont perdre de l’argent, mais en plus, ils devront dépenser davantage pour s’adapter. Sur une zone commerciale à Chartres, plusieurs garages se sont déjà équipés pour accueillir des voitures électriques et hybrides. Mais pour amortir les investissements, certains garages devront fusionner et d'autres proposeront de nouveaux services.