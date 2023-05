Le Borsalino : les secrets d'un chapeau de légende

Dans le nord de l'Italie, dans le Piémont, la petite ville d'Alexandrie est plus connue sous le nom de Borsalino City, du nom du célèbre chapeau qui fait la fierté des habitants. Le couvre-chef créé, ici, en 1857 est élevé au rang de monument. Il a même son musée. Angelo De Filippo, Directeur du musée Borsalino à Alexandrie dans le Piémont, veille sur une collection de 1 900 chapeaux. Il connaît l'histoire de chacun d'entre eux. Ils ont coiffé le pape autant que les mafieux et, surtout, les grands noms du cinéma. En 1970, les deux coqueluches du cinéma français, Alain Delon et Jean-Paul Belmondo, ont porté le chapelier italien au sommet de sa gloire, en jouant dans le film nommé "Borsalino". Aujourd'hui, sa production n'a pas beaucoup changé : tout part de poils de lapin. Pour en faire du feutre de qualité, ils vont être soufflés, pressés, baignés, étirés... Pas moins de 52 étapes de manipulation. Il faut ensuite, mouler le feutre dans une machine chauffée à plus de 60°. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage L. Malnoy, C. Duval