Le Bourbon pointu réunionnais, un café d'exception au goût du bout du monde

À 25 euros la tasse et jusqu'à 700 euros le kilo, le Bourbon pointu réunionnais est l'un des cafés les plus chers au monde. Il se cultive dans les montagnes de l'île de La Réunion, dans une vingtaine de petites exploitations, à 1 000 mètres d'altitude. De la récolte à la torréfaction, sa production se fait de manière artisanale. Relancé dans les années 2000, ce café 100% français a développé son succès grâce au bouche-à-oreille.