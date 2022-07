Le bout du monde... en France : les Caraïbes... en Corse !

Des saveurs exotiques, une eau translucide, des couleurs lagons, du sable blanc et des chemises à fleurs pour une ambiance Caraïbes. Les vacanciers sont fans de la Corse en version tropique. Et pour rejoindre ce paradis presque perdu, il existe deux solutions : une heure trente de marche sur le Chemin des Douaniers ou 20 minutes de navigation. Chaque jour, Sébastien Mipatrini, le capitaine de la navette “le Popeye”, qui relie Saint-Florent à la plage du Lodu, permet à des dizaines de touristes d'arriver à bon port. Quand le bateau est à quai et entre deux rotations, ce capitaine en profite pour faire du plongeon. Sur le ponton, nous retrouvons maintenant le dernier habitant de la presqu'île du désert des Agriates (Haute-Corse). Jo, âgé de 78 ans, vit toute l'année dans sa bergerie. Chaque matin, il vient se ravitailler. Autour de la bergerie de Jo, les petites criques confidentielles côtoient les plages spectaculaires comme l'une des plus remarquables. Saleccia, un kilomètre de sable blanc, une eau cristalline. Ici, le bain devient divin. La suite dans le reportage en tête de cet article. TF1 | Reportage R. Roubadu, P. Pelletier