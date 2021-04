Le breakdance au programme des JO 2024 de Paris

Parmi toutes les raisons qui feront de Paris 2024 des JO d'exception, il y a la sélection du breakdance comme discipline olympique. Il s'agit d'une reconnaissance mondiale pour cette danse apparue dans les quartiers populaires au début des années 80. Si la moindre parcelle de bitume peut devenir son terrain de jeu, Sofian Kaddaoui est un sportif de haut niveau, peut-être même un futur médaillé d'or aux JO 2024. Selon lui, il faut préserver l'esprit du breakdance : celui de la rue. En effet, cette pratique vient des quartiers défavorisés de New York dans les années 70. Chez les jeunes, les combats violents entre bandes rivales laissent place à des concours de danse improvisés. L'Hexagone découvre les battles au début des années 80. Le breakdance a conquis toute la population, 40 ans plus tard. Les danseurs s'entraînent dans des salles plus confortables. Le théâtre de Chaillot accueillera dans trois ans des épreuves de JO, le temps de définir des règles du jeu strictes pour cet art, encore jugé à l'applaudimètre.