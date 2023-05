Le bricolage invente son "Nutri-Score"

Vous connaissiez le Nutri-Score pour les aliments et l’indice de réparabilité pour l’électroménager. Désormais, c’est au tour du rayon bricolage d’afficher une nouvelle étiquette. Pour l’instant, ce n’est pas obligatoire, mais le leader français du secteur, Leroy Merlin, a pris les devants. Durée de vie, matières premières, emballages… autant de critères pris en compte sur une échelle de A à E. Contrairement au Nutri-Score affiché sur l’emballage, vous devez scanner le code-barres du produit via l’application du magasin pour découvrir sa note. Pour l’heure, ça ne concerne que 35 000 produits. Mais à terme, l’enseigne veut élargir son offre. Le problème, c’est que pour le moment, chaque enseigne a son propre barème, avec ses propres critères. De son côté, Manomano, un autre géant du bricolage, a décidé de mesurer seulement le bilan carbone de ses produits : le Score Carbone. Pourquoi les enseignes créent-elles de nouveaux barèmes alors qu’aucune loi ne les y oblige ? Ici, on nous assure que ce n’est pas un coup de com’. Dans l’alimentaire, le Nutri-Score a mis plus de six ans avant de trouver la bonne formule. TF1 | Reportage E. Despatureaux, L. Baqué, H. Massiot