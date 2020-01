Le bricolage, un secteur très concurrentiel

Dans le pays, quinze enseignes de bricolage se partagent le marché alors que le secteur est devenu très concurrentiel. Pour conserver la clientèle, elles doivent rivaliser d'imagination. Pourtant, les écarts se creusent entre celles qui ont une vraie dynamique et celles qui ont adopté une mauvaise stratégie. La concurrence est telle que beaucoup risquent de disparaître. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 18/01/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 18 janvier 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.