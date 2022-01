Le bunker oublié de Châlons-en-Champagne

À quelques mètres des rails, ce bloc de béton passait inaperçu depuis 70 ans. Mais l'été dernier, Hervé Chatriot, au service du patrimoine de la SNCF, décide de mener l'enquête. Son collègue, Stéphane Wurmser, dessoude la porte fermée depuis 50 ans. Les deux hommes découvrent alors un bunker français datant de la Seconde Guerre mondiale. Il est intact, comme cette machine à filtrer l'air, opérationnelle encore aujourd'hui. Cet abri militaire suscite la curiosité des Châlonnais. Depuis quelques jours, guidés par Pascaline Watier, ils peuvent explorer les quatre pièces. La plus impressionnante, c'est celle des transmissions avec ses murs recouverts de planches et son appareil de communication, encore en place. Malgré des inscriptions en plusieurs langues, il est impossible de savoir qui a vraiment occupé ce lieu pendant la guerre. "C'est une pépite en fait. On a des soldats britanniques et français qui ont été ici", lance Pascaline. Dans les prochains mois, elle se plongera dans les archives militaires pour compléter l'histoire de ce lieu mystérieux. TF1 | Reportage M. Debut, D. Bordier