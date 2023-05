Le business des dents blanches : une offre pléthorique

Ils vous promettent un sourire éclatant. Brosse à dents soniques, poudres blanchissantes, dentifrice au charbon, dans les rayons et sur les réseaux sociaux, le marché des dents parfaites est en pleine effervescence. Pourtant, arborer un sourire hollywoodien peut coûter cher et n’est pas toujours sans risques. C’est le cas avec ces kits de blanchiment, en image, Sabine en a fait l’expérience. Résultat, ses gencives ont été brûlées par un agent blanchissant. Sa concentration est limitée à 6 % pour les dentistes, soit sept fois moins que dans le kit acheté en ligne. Les Français sont prêts à tout pour avoir un sourire parfait, et cela, les marques l’ont bien compris. Sabine Levy, pharmacienne associée à la pharmacie du Parc des Princes, à Paris, a même dû agrandir son rayon pour répondre à la demande. À en croire les emballages des dentifrices, et même de certaines brosses à dents, le charbon serait un ingrédient miracle. On l’a testé sans être convaincu, alors on a demandé l’avis d’un spécialiste sur plusieurs produits. Pour lui, le charbon est tout bonnement à éviter. Les dentistes conseillent de toujours se renseigner sur les produits utilisés et de confier ses dents à un professionnel de santé TF1 | Reportage L. Deschateaux, P. Ninine, M. Poissonnet