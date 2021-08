Le business du poke bowl !

Du riz, du céleri avec des légumes ou des fruits et du poisson cru, c'est le secret du poke bowl. On en trouve partout et à tous les prix, de quatre euros en supermarché à seize euros en restaurant. Mais comment ce plat s'est-il imposé dans nos assiettes ? Originaire d'Hawaï, le poke bowl est un simple plat de pêcheur, composé de poissons et de légumes. En 2017, un restaurateur l'importe dans l'Hexagone. Il se sert des réseaux sociaux pour le mettre en valeur. Aujourd'hui, plus de trois millions de photos circulent sur Internet. C'est le nouveau fast-food sain. Ici, jusqu'à 6 000 plats sont vendus chaque jour. Il est simple, complet et s'adresse principalement aux jeunes actifs. De plus en plus de restaurants surfent sur la vague. Depuis près de deux ans, une brasserie l'a par exemple ajouté à sa carte. Avec ce plat, tout le monde est gagnant, surtout les restaurateurs, qui achètent les ingrédients en grande quantité. C'est un bon plan pour les commerçants, car la popularité de ce plat n'a pas fini de progresser.