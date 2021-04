Le cacao du Gabon, une matière première d'exception

Il a fallu une année entière à Jean-Paul Hévin pour imaginer et créer son œuf de Pâques, inspiré des années 60. Pour ses œuvres d'art, le maître chocolatier utilise des fèves africaines. Et selon lui, chacune des origines a ses particularités. Cette matière première indispensable aux recettes de Jean-Paul Hévin se trouve notamment au Gabon, à 5 300 kilomètres de l'Hexagone. Le pays souhaite notamment redynamiser sa filière cacao et proposer des produits exceptionnels. Son objectif est de produire 3 000 tonnes de cacao par an d'ici cinq ans, très loin derrière le leader mondial, la Côte d'Ivoire avec 1,5 million de tonne par an. A Libreville, Julie Nyangui nous fait découvrir sa plantation de 1 000 cacaoyers. Elle a pour ambition de produire jusqu'à dix tonnes de fèves par an. Pour se démarquer, elle a fait le choix de ne pas exporter ses fèves, mais de les transformer dans sa boutique et de proposer ses propres créations. Son savoir-faire a déjà été récompensé sur la scène internationale. Au Gabon, la tonne de fèves de cacao se négocie aux alentours de 2 000 euros. Avec cette stratégie, Julie peut doubler voire tripler cette valeur.