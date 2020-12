Le calme avant la tempête dans le Morbihan

"Le calme avant la tempête" est la meilleure expression pour décrire la situation actuelle dans le Morbihan. Avant le couvre-feu, les habitants se baignaient et se promenaient près du sentier côtier pour profiter car la journée de demain sera tourmentée. De fortes rafales pouvant atteindre 130 km/h sont attendues dimanche dans le Finistère et de la Manche. Les vents atteindront 110 km/h dans les terres et seront attendus à partir de 4h du matin. Les deux départements ont été placés en vigilance orange. La tempête Bella va traverser d'est en ouest. Elle sera accompagnée de fortes précipitations. Les municipalités ont décidé de fermer les parcs et les jardins publics. Même si la population a l'habitude de ce genre de tempête hivernale, les autorités restent prudentes. L'ampleur de la tempête et ses conséquences seront connues au fur et à mesure de la nuit.