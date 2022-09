Le camping-car : une spécialité française

Le camping-car a été conçu intégralement en Mayenne. Nous sommes chez l'un des trois principaux fabricants en France. Au départ, l'entreprise reçoit le châssis, les roues et le moteur, puis tout le reste est installé par Théo Lagarde, monteur véhicules de loisirs chez groupe Rapido, et ses collègues. Les meubles, l'électricité, la carrosserie. Quinze véhicules sont terminés chaque jour. Et même à ce rythme-là, cette marque ne parvient pas à répondre à la demande. Il pourrait produire plus, mais les constructeurs automobiles ne peuvent actuellement pas leur fournir plus de châssis. Depuis deux ans, le groupe a recruté une cinquantaine de personnes dans la région. Un ancien charpentier a encore besoin d'être épaulé. C'est une main-d'œuvre précieuse. L'entreprise emploie aujourd'hui 2 000 salariés. Il travaille pour garantir de belles vacances à de nombreux Français. Près de 600 000 camping-cars sont immatriculés en France. Alain et Brigitte Riffard ont acheté un camping-car il y a deux mois. Cette occasion leur a coûté 54 000 euros. TF1 | Reportage Y. Hovine, S. Deperrois, A. Silberman