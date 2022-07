Le canal de Corinthe : la voie royale !

Avec ses immenses falaises dorées et ses eaux turquoise, le lieu semble presque irréel. Le canal de Corinthe, une brèche creusée dans la roche il y a 140 ans, a permis de relier la mer Ionienne à la mer Égée en 6 km, évitant aux navires un périple de 400 km autour du Péloponnèse. Une tranchée de 80 mètres de profondeur, la hauteur idéale pour sauter dans le vide. Autre spectacle très prisé, depuis le pont, observé les plus gros bateaux tractés par des remorqueurs, dont l'opération est délicate dans ce canal de seulement 24 mètres de large. Chaque année, onze mille bateaux effectuent cette traversée de haute précision. Ils transportent des marchandises, mais surtout des touristes en ce moment. Il s'agit d'un rêve millénaire né dans l'Antiquité. L'empereur romain Néron donna le premier coup de pelle en l'an 67 avant de se raviser. Les travaux reprendront des siècles plus tard en 1882. Des maçons français ont façonné ce projet titanesque. Il a fallu 11 ans de travail, 2 000 personnes et quelques coups de dynamite pour que passe le premier bateau. Une autre prouesse technique est cachée sous l'eau. À chaque extrémité du canal se trouve un pont submersible. Quand il n'y a plus de bateaux, le pont qui a été submergé à 8 mètres sous la mer au fond du canal se soulève pour laisser passer les voitures. Grâce à cette route éphémère, direction les hauteurs de la ville pour admirer la citadelle antique et la plus belle vue sur le Golfe de Corinthe. TF1 | Reportage M. Brossard, L. D'Hallivillée, F. Mignard