Le cannage de retour dans les magasins de décoration

Le cannage est plus qu'un matériau. Il représente une véritable source de nostalgie. Chaise, lampe, boîte, miroir, sac... on le retrouve aujourd'hui encore dans nos salles de séjour. Autrefois, le cannage était uniquement réservé aux salons privilégiés. Mais il conquiert le grand public au XIXe siècle grâce à la production de masse. Avec son vernis naturel, la canne ne s'altère pas. Concrètement, d'où provient cette fibre ?