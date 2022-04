Le casse du Crédit Lyonnais reste un mystère

C'est un immeuble cossu dans l'un des quartiers les touristiques de Paris. À l'abri des regards, c'est au sous-sol de cette banque que s'est joué un cambriolage hors norme, un scénario digne d'un polar, avec des membres du grand banditisme prêts à casser n'importe quel mur pour pouvoir dévaliser la salle des coffres. Pour ce journaliste fin connaisseur du milieu, le casse du Crédit lyonnais en 2010 reste un traumatisme pour les policiers. Le commando a opéré en pleine nuit, en s'introduisant d'abord dans les caves d'un immeuble mitoyen. Les malfaiteurs vont creuser un tunnel minuscule qui va les mener petit à petit vers la salle des coffres. Bricoleurs chevronnés, ils ont collé avec du scotch les fusibles du panneau électrique pour qu'ils ne sautent pas. Les termites, comme on les surnomment chez les voyous, ont pris le soin de couper un par un les câbles des alarmes les jours précédents, avec une insolence déconcertante. Il est six heures du matin, le gang vient de passer huit longues heures à percer les murs. Sur les images de vidéosurveillance, on aperçoit l'un des cambrioleurs qui vient de sortir de l'orifice qu'il a creusé à l'aide de matériels de BTP. Un trou de souris que l'on repère à droite de l'énorme porte blindée. Pour cet avocat qui défend l'une des victimes, les quatre hommes cagoulés n'avaient rien laissé au hasard. En une petite heure, les redoutables malandrins vont forcer 162 coffres individuels. Dans leurs fuites, ils mettront le feu à la pièce afin d'effacer à jamais toutes traces ADN ou empreintes digitales. Un butin sans doute colossal, mais inestimable. En effet, l'immense majorité des propriétaires de coffres n'a pas déposé plainte, préférant taire à jamais ce qu'ils y cachaient. Les désormais gardiens de leurs secrets, eux, coulent sans doute une retraite heureuse. Le gang des termites n'a jamais été retrouvé. T F1 | Reportage G. Brenier, J.F. Drouillet