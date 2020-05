Le casse-tête des règles sanitaires dans les gîtes et les chambres d'hôtes

Le secteur des gîtes et des chambres d'hôtes s'arrache les cheveux en ce moment. Notre pays compte 70 000 de ces structures qui sont tenues par des particuliers. Ces propriétaires sont aujourd'hui bien démunis face aux nouvelles mesures sanitaires demandées pour pouvoir rouvrir. Nos journalistes se sont rendus dans le Loiret pour voir comment ils gèrent ce casse-tête. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 22/05/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 22 mai 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.