Le cassis, l'or noir de la Bourgogne

Cueillir le cassis est une tradition pour les jeunes Bourgignons. Les saisonniers prennent la tâche très à cœur. Dans une famille de producteur, l'emblème de la région est décliné sous sa forme la plus connue : la crème de cassis. Et on y travaille à l'ancienne. Après avoir macéré trois mois dans l'alcool, on récolte le jus. Quelques jours de décantation plus tard, la liqueur est prête à être dégustée. Pour l'accompagner, il n'y a rien de mieux qu'une bonne tarte pomme-cassis.