Le Castellet, un village privé d'eau potable depuis trois mois

Deux fois par semaine, les 300 habitants du village du Castellet (Alpes-de-Haute-Provence) doivent venir récupérer des packs d’eau minérale. Depuis le mois de juin, l’eau du robinet a été déclarée non potable. La situation exaspère les riverains. Déjà plus de trois mois qu’une molécule issue d’un pesticide a été détectée dans la source d’eau potable. Ici, la présence de cette molécule est sept fois supérieure au seuil sanitaire fixé par le Code de la santé publique. Pourtant, le polluant en question est interdit dans le pays depuis 2008. Cette molécule n’est recherchée dans les analyses d’eau effectuées par l’Agence régionale de santé que depuis janvier 2022. Une enquête judiciaire est en cours pour connaître l’origine de la pollution. Au Castellet, village cerné par des vergers et terrains agricoles, les hypothèses fusent. Un parc de panneaux solaires photovoltaïques interpelle aussi les habitants, contraints d’adapter chaque geste de leur quotidien. Une solution temporaire va être mise en place avec l’installation d’une station de potabilisation à partir d’eau agricole. L’eau du robinet devrait être à nouveau potable dès le 15 octobre. TF1 | Reportage S. Boujamaa, L. Huré, N. Carme