Le CD tourne encore

Si de nombreuses enseignes spécialisées ont, depuis quelques années, largement réduit leurs rayons de disques, dans un magasin parisien, le CD reste roi. Les nostalgiques des platines lasers sont nombreux à venir s'y approvisionner. Pour le directeur de magasin de disque, le CD représente toujours une part essentielle de son chiffre d'affaires. En 1982, ce tout nouveau format naît et il était censé mettre les vinyles et les cassettes au placard. Plus petit, plus solide et au son irréprochable, le compact disque annonce un futur radieux pour la musique. Mais 20 ans plus tard, le piratage arrive avec Internet, puis la musique en ligne comme le streaming. Une catastrophe pour le marché du CD qui s'effondre un peu plus chaque année. En 2022, pourtant, ce petit disque représente encore deux tiers des ventes de supports physiques de la musique enregistrée. Du côté des maisons de disques, on rivalise de procéder pour garder le CD, la tête hors de l'eau avec des packagings élégants, des intégrales d'artistes agrémentés de rareté. TF1 | Reportage R. Goichon, J. Bervillé