Le centre-ville de Marseille en proie aux pilleurs

Le centre-ville de Marseille est dévasté. Dans cette rue commerçante près du Vieux-Port, plus d'une dizaine de boutiques ont été vandalisées et pillées. Cet horloger dit avoir tout perdu. Le montant des vols et des dégâts s'élèvent selon lui à plus de 100 000 euros. Épargné en début de semaine par les affrontements, Marseille est devenue l'épicentre des violences. Pendant de longues heures, les forces de l'ordre ont essuyé des tirs de mortiers. On voit ici les émeutiers piller une bijouterie. Ils s'attaqueront quelques minutes plus tard à une armurerie où quatre fusils de chasse ont été dérobés. Le centre-ville n'est pas le seul concerné par ces violences. Elles s'étendent désormais aux quartiers nord. Sur cette vidéo, l'entrée de ce supermarché est forcée à la voiture-bélier. Des affrontements dans ces quartiers sensibles, c'est inédit. Les autorités craignent que les violences ne gagnent d'autres quartiers de Marseille, la ville la plus étendue de l'Hexagone. Des renforts seront déployés dès aujourd'hui, notamment des CRS et un hélicoptère de survol. TF1 | Reportage J. Cressens, E. Binet, E. Bonot